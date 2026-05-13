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Lo que más me sorprendió esta semana: 20 imágenes del traspaso de poderes y una detención arbitraria

La fotógrafa Glorianna Ximendaz inmortalizó 20 instantes del traspaso con mucho garbo. Entre sus imágenes, resuena el eco de otro video que definió el día: ¿en Costa Rica ahora se detienen personas por portar una bandera?

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Por Fabrice Le Lous
Galería de fotos del traspaso de poderes de la fotógrafa Glorianna Ximendaz
Una de las 20 imágenes captadas por Glorianna Ximendaz el día del traspaso de poderes. (Glorianna Ximendaz/Fotografía de galería en Instagram)







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Fabrice Le Lous

Fabrice Le Lous

Periodista. Director de La Nación. Antes fue director de El Financiero de Costa Rica y editor en La Prensa de Nicaragua. También fue consultor para Latinoamérica de Solutions Journalism Network (SJN). Ha sido jurado de los premios internacionales de periodismo Gabo, Roche y GDA. Especializado en periodismo de soluciones, reportajes y análisis.

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