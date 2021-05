Para grandes personajes de la historia con mucho interés en el estudio del tiempo, como san Agustín, la conceptualización es uno de los retos más grandes, y lo decía en una frase de su obra Las confesiones de san Agustín, capítulo XI: «¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta lo sé, pero si trato de explicárselo a quien me lo pregunta no lo sé».