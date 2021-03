Friedman es un connotado autor de libros y artículos de los cuales se extrae una gran enseñanza sobre cómo aprender a pensar en el futuro, cómo retar el pensamiento lineal y asumir un cambio del modelo mental con que aprendimos a ver las cosas. Tiene varias obras que son clásicos en esta línea, como Thank You for Being Late, The World Is Flat y Tradición versus innovación, entre otros.