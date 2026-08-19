Columnistas

La tasa que estruja sin que nadie la suba

El costo real de endeudarse subió, aunque la tasa nominal no se moviera, y esa es la tuerca que estruja

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Por Miguel Gutiérrez Saxe
Mano sosteniendo un cubo con signo de interrogación, junto a bloques con símbolos de tasas de interés y tendencias económicas, ilustrando la incertidumbre sobre la TPM en Costa Rica tras el informe de Fitch Ratings.
Una tasa real alta desincentiva el crédito, y el crédito es el combustible de la inversión y del consumo duradero. (Shutterstock/Shutterstock)







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