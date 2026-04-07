Columnistas

La ‘sala de máquinas’ del Estado: la clave que explica por qué Costa Rica supera a Honduras

El bienestar no es un milagro económico, sino el resultado de una arquitectura institucional diseñada para perdurar

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Por Miguel Gutiérrez
El poder infraestructural no se refiere únicamente a las obras materiales, sino también a la capacidad del Estado para desplegar servicios de seguridad, salud, educación y asistencia social en todo el territorio. El buen funcionamiento de los Ebáis es un ejemplo de ello. En esta fotografía de archivo, la doctora Daniela Álvarez prepara las recetas que serán entregadas a los pacientes en el Ebáis de Montes de Oca.







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