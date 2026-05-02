Columnistas

Odio las motos: crónica de una relación tóxica en carretera

El motociclista encarna una paradoja interesante. Es el actor más ágil del tránsito y, al mismo tiempo, el más vulnerable

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Por Mauricio París
Motociclistas, motos, motocicletas en medio del tráfico abriéndose paso en carril inexistente. Presas. Congestionamiento. Congestión vial
Mientras los automóviles permanecen inmóviles, las motocicletas avanzan a toda velocidad con el convencimiento de que entre carriles existe una "motovía" exclusivamente para ellas. (Alonso Tenorio/Foto)







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