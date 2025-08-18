Foros

Las motos y el ‘túnel’ que no existe

Algunos motociclistas pretenden que ese supuesto ‘túnel’ sea respetado y reaccionan con molestia, gestos hostiles y hasta violencia contra los conductores que, de forma legítima, requieren cambiar de carril

Por Alberto Barquero Espinoza
Presas en General Cañas y Ruta 27
La Ley N.° 9078 contempla en su artículo 108, inciso f), una excepción que permite a los motociclistas adelantar vehículos por el espacio intermedio entre carriles, únicamente cuando estos se encuentran detenidos y sin superar los 25 kilómetros por hora. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







