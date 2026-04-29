Columnistas

La ‘prorrogatio’ podría salvar a la Sala IV de la falta de magistrados suplentes

La ‘prorogatio’ parece tener a su favor la naturalidad y el sentido común: no es que la prórroga sea una situación óptima, pero a primera vista, parece ser la menos mala y, por tanto, la más razonable

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Por Rubén Hernández Valle
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Los diputados fracasaron en concretar un acuerdo que permitiera la elección de los nueve magistrados necesarios para que la Sala IV pueda funcionar incluso cuando los propietarios deban ausentarse. (Aarón Sequeira/La Nación)







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