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La nueva ley contra ciberestafas empareja la cancha, pero ¿quién pagará la cuenta?

Mientras los bancos no operen preventivamente, poniendo la seguridad del usuario como prioridad, los ‘cibercacos’ seguirán operando con ventaja

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Por Christian Montero
Fraude informático
Ya no será la persona afectada quien deberá demostrar ante el banco que no hizo nada incorrecto; más bien, corresponderá a los bancos probar que cumplen con los parámetros de seguridad para proteger al usuario. (Shutterstock/Shutterstock)







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Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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