El cambio dice mucho del rumbo de nuestra sociedad y la urgencia de corregirlo. No me gustan los sermones ni creo que todo tiempo pasado fue mejor. Las rígidas relaciones paterno-filiales de otras épocas han venido cediendo, así como la dictadura del hombre en el hogar. La educación basada en el temor a la faja paterna o el reglazo del maestro fue sustituida hace mucho por métodos superiores. No obstante, algo queda para añorar del tiempo cuando un padre de familia cometería muchos otros errores, pero no el de colaborar con una trampa del hijo.