Columnistas

Eurobonos: el problema no fue la ley, fue el gobierno

La responsabilidad del incumplimiento para la emisión de $2.000 millones de eurobonos recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo. No fue falta de autorización, sino falta de capacidad para cumplir lo que el propio gobierno pactó

EscucharEscuchar
Por Elian Villegas
Billetes de dólares simbolizando el préstamo de $5.000 millones aprobado por la Asamblea Legislativa para títulos valores.
La falta de puesta en funcionamiento de los escáneres fue uno de los aspectos que se trajo abajo la posibilidad de que el gobierno colocara los $2.000 millones autorizados, la mitad en 2024 y los otros en 2025. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elian Villegaseurobonosgobierno de Rodrigo ChavesescáneresAsamblea LegislativaProyecto de Ley 24.462

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.