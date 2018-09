Esa declaración no tiene asidero jurídico (la Policía actuó a derecho); tampoco la investigación acordada (corresponde al OIJ y no a una comisión controlada numéricamente por universitarios); los considerandos asumen que la Policía actuó con violencia (“reitera su voluntad de evitar hechos que puedan violentar la autonomía universitaria”); y conmina al gobierno a no hacer lo que nunca hizo. Preocupa la humillante zafada de piso a la abnegada Fuerza Pública y la flaqueza oficial ante eventuales demandas financieras del FEES.