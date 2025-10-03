Columnistas

El último aullido de la cultura ‘pet friendly’

Considero que este asunto se podría resolver de forma rápida si los comerciantes interesados en ese segmento tomaran las medidas que exigen las autoridades para permitir un ingreso regulado de animales

Por Ronald Matute

Esta columna la escribo en nombre de las mascotas, pero también de sus amos, que disfrutaban de llevarlos a realizar compras, comerse un helado o, simplemente, entretenerse con ellas viendo ventanas.








PetfriendlyMascotasPerrosMordedurasCentros comercialesProtocolosReglas
Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

