Columnistas

El poder del ‘storytelling’: más allá del ‘marketing’ tradicional

La lealtad a las marcas, que antes se cultivaba mediante puntos o incentivos económicos, hoy ya no es suficiente. Es necesario crear una historia afectiva que genere un vínculo entre los consumidores y las empresas

EscucharEscuchar
Por Jaime Robleto
Dardo, dar en el blanco, acierto, éxito, idea exitosa, publicidad, mercadeo, marketing
Una historia que logre "conectar con el corazón del cliente" puede ser mucho más exitosa que muchas piezas de publicidad tradicional. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
storytellingmarketingpublicidadmercadeomarcaslealtadanunciosconsumidoresclientesempresascopywriters
Jaime Robleto

Jaime Robleto

Doctor en Derecho, máster en Derecho Penal, Juez de apelación de sentencias penales con más de 31 años de experiencia en el Poder Judicial, es psicólogo forense y filósofo. Ha sido docente en la UCR y otras universidades.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.