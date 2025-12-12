Columnistas

El pensamiento crítico también se aprende desde las artes

Debemos reclamar que las disciplinas artísticas, esas que permiten el desarrollo de las habilidades blandas y aptitudes para la vida, sean parte de la malla curricular básica

EscucharEscuchar
Por Sofía Tamara Picado Elizondo
Sofía Tamara Picado Elizondo. Estudiante de UCR. Proyecto En voz alta. Opinión
Sofía Picado Elizondo: "Es vital ver el arte como un poderoso vehículo de agencia y como manifestación plena de la libertad de expresión". (Cortesía: Sofía Picado/Cortesía: Sofía Picado)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sofía Tamara Picado ElizondoEn voz altaelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.