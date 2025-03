¿No era Costa Rica el país más feliz del mundo?: explicamos

Una confusión normal cada vez que surge el Reporte Mundial de Felicidad es que Costa Rica es el país más feliz del mundo. ¿Cómo es posible que salgamos de sextos y se nos diga que es la primera vez en los primeros diez cuando ya se nos había dicho que somos los más felices del planeta?

Sin embargo, la posición en el ranking de naciones depende del índice que se esté tomando en cuenta.

Costa Rica nunca ha ocupado el primer lugar en el Reporte Mundial de Felicidad desde su primera edición en 2006. Su lugar más alto ha sido este 2025, en el sexto puesto.

Costa Rica sí ha sido el país más feliz del mundo en otro estudio: el Happy Planet Index (Índice Planeta Feliz, HPI), que se publica sin una frecuencia determinada.

El país ha liderado este índice en los años 2019, 2016, 2012 y 2010. En su última edición, en mayo de 2024, nos ubicó en cuarto lugar.

“Costa Rica, que lideró el HPI desde 2009, ha caído al cuarto puesto, parcialmente debido al impacto de la pandemia de la covid-19. No obstante, debe notarse que muestra uno de los niveles más altos de bienestar del mundo pese a una huella de carbono que a 4,4 toneladas de carbono per cápita, que está solo un poco por encima de un nivel de consumo aceptable”, cita el reporte.

El HPI de 2024 señaló que en nuestro país la esperanza de vida cayó de 79,4 años en 2019 a 77 en 2021. También destacó que el aumento del desempleo y la pobreza resultantes de la pandemia también contribuyeron con que el bienestar autopercibido bajara de 7 en 2019 a 6,4 en 2021.

“Sin embargo, datos más recientes sugieren que el bienestar autopercibido ha comenzado a crecer de nuevo en el país, y su historia tanto ambiental como social es fuerte y les ayudará a subir nuevamente en listado”, añade el documento.

¿Por qué hay diferencias en los índices de felicidad?

Cada estudio mide rubros diferentes. Los investigadores toman en cuenta criterios similares, pero no iguales. Con el cambio de metodologías es usual que haya cambios en la posición de los países.

El HPI mide la huella de carbono per cápita, que habla del medio ambiente en el que vive la población. Esto no es considerado por el Reporte Mundial de Felicidad.

Por otra parte, el Happy Planet Index usa la esperanza de vida al nacer y el Reporte Mundial de Felicidad utiliza la esperanza de vida saludable (años que se viven con salud y calidad de vida).

Ambos índices toman en cuenta una encuesta de Gallup sobre bienestar. Sin embargo, el Happy Planet Index utiliza estas respuestas como un solo rubro, el Reporte Mundial de Felicidad divide seis variables de esta encuesta y los trata como rubros aparte.

“Un índice es una construcción matemática, todos van a tener diferentes pesos en diferentes variables. Es un número en una herramienta, que tiene sus limitaciones, pero sí pueden ser útiles para analizar”, destacó el neurobiólogo Andrey Sequeira Cordero, investigador del Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica (Inisa-UCR).

En estas circunstancias también es normal que muchas personas digan “a mí no me llamaron ni me preguntaron para ese estudio”.

Sequeira recordó que la estadística funciona con muestras representativas que toman en cuenta solo a una minoría de la población, pero que se diseñan para que estén representados, en cantidad equivalente, todas las zonas poblacionales, las edades, los sexos y las condiciones socioeconómicas.

