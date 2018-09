Soy un melómano incorregible. Por eso, nunca puedo leer o escribir con música de fondo: mis neuronas y mi corazón se escapan hacia lo que oigo… No puedo concentrarme. Necesito un silencio total. Hoy hago una excepción: estoy escribiendo estas líneas con el September Morn detrás de mí, sonando una y mil veces, envolviéndome, con el volumen alto, como a mí me gusta… Pulsé on repeat en el equipo de sonido y… sigue y sigue. Inexplicablemente, esta vez no me molesta.