Columnistas

De $3.982 millones a $2.600 millones: una caída que debe preocupar al país

Resulta evidente que, lejos de incrementar y atraer más inversión estadounidense, estamos retrocediendo

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Por Nuria Marín Raventós

Producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, junto con las lecciones aprendidas de la pandemia –entre ellas, la necesidad de garantizar la producción y la logística para que las materias primas y los productos lleguen oportunamente a su destino–, surgió la preocupación en CEOs y juntas directivas sobre cómo evitar la dependencia de una sola región geográfica.








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Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

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