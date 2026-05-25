Columnistas

El Estado no debería exhibir ni vender lo que no es suyo

¿Para qué le damos nuestros datos al TSE? Para que organice elecciones, emita cédulas y lleve el registro de nacimientos, defunciones y matrimonios

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Por Mauricio París

¿Por qué, querido lector, puede usted ingresar a la página del TSE y averiguar mi segundo apellido, si estoy o he estado casado, cuántas veces y con (o contra) quién? ¿Por qué puede saber el nombre de mi hijo menor de edad, o el distrito donde probablemente me vea en un supermercado? La respuesta es simple: porque el TSE decidió darle a esos datos acceso indiscriminado.








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Mauricio París

Mauricio París

Abogado experto en tecnología, medios y telecomunicaciones.

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