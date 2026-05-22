El País

TSE se pronuncia tras fallo de la Prodhab sobre manejo de datos de ciudadanos y anuncia recurso de revocatoria

La Agencia de Protección de Datos ordenó al TSE solicitar consentimiento informado por una presunta comercialización de datos biométricos y revisar qué información pública mantiene en su sistema web

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Por Sebastián Sánchez
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TSE interpondrá recurso contra fallo de la Prdhab. (Jonathan Jimenez Flores/jonathan Jimenez)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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