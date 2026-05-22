El País

Agencia de Protección de Datos ordena al TSE pedir consentimiento a ciudadanos para comercializar sus datos biométricos

El sistema cuestionado inició en el 2015. TSE defendió la validez de sus actuaciones. Conozca los argumentos del fallo

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Por Sebastián Sánchez
Prodhab ordenó al TSE pedir consentimiento informado para comercializar datos del VID.







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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