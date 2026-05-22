El País

Prodhab pide al TSE reevaluar exposición de datos de ciudadanos en su sitio web

En el proceso, el TSE defendió la legalidad y publicidad de los datos que mantiene en su sitio web. Conozca los argumentos del fallo

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Por Sebastián Sánchez
Sitio web TSE
Vista del sitio web del TSE sobre consultas civiles. (TSE/Captura)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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