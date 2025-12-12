Columnistas

El Estado de la Nación, patrimonio nacional

Los logros del Programa Estado de La Nación en 31 años dicen mucho de sus líderes y equipo, pero también de la capacidad institucional de Costa Rica

Por Eduardo Ulibarri

Comenzó en 1994, como Proyecto. En 2003 se convirtió en Programa. Hoy el Estado de la Nación es también patrimonio nacional. Esta semana anunció su segundo cambio de dirección en tres décadas. Jorge Vargas Cullell, sucesor de Miguel Gutiérrez Saxe en 2012, se acogió a la pensión, e Isabel Román Vega asumió el cargo. El timón sigue en sólidas manos.








Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

