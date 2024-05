El drama oculto de Coopeservidores

Clientes, acreedores y empleados de Coopeservidores sufren un calvario mientras esperan el resultado de la intervención de 30 días que se realiza en la entidad.

Aparentes manejos irregulares y riesgosos de los altos mandos causaron un serio deterioro en la cartera de crédito de la cuarta cooperativa más grande de nuestro sistema financiero.

Mientras transcurre la revisión, 131.500 clientes se preguntan si recuperarán las inversiones y los ahorros que mantenían en CS Ahorro y Crédito. Ellos son el drama oculto de esta historia.

Entre ellos se encuentra don Augusto Boirivant, quien acudió a la sucursal de barrio México a ver si alguien le informaba qué va a pasar con los intereses que retiraba mes a mes.

“Todavía no me ha dado la crisis de nervios y espero que no me dé”, comentó este pensionado, afiliado durante más de 20 años a Coopeservidores.

Es de imaginar la terrible incertidumbre que deben sentir tantas personas tras la orden del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) de congelar su dinero.

Entre los afectados figuran 326 asociaciones solidaristas que realizaron millonarias inversiones en la cooperativa y que ahora tienen a sus asociados cerca del colapso nervioso.

Una inquietud similar deben sentir los bancos comerciales y las instituciones públicas que prestaron ¢141.817 millones a la entidad. De ese dinero, el 75 % son recursos públicos.

En medio de tanta zozobra, crece también la incógnita sobre el impacto reputacional que todo este enredo tendrá para el intervenido y el sector financiero en general.

Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), descartó que lo ocurrido en Coopeservidores sea un evento de carácter sistémico.

No obstante, los efectos solo se dimensionarán una vez concluida la intervención y se conozcan las acciones por tomar.

Por lo pronto, lo ocurrido constituye un fuerte golpe a la credibilidad de la cooperativa, pero esto podría causar una onda expansiva si no se dan señales de rigurosidad y transparencia en todo el sistema.

Otro aspecto fundamental será la forma como se atienda a los afectados de buena fe. Es un momento para mostrar sensibilidad y empatía a clientes y acreedores; ojalá no los traten como simples números.

El autor es jefe de información de La Nación.