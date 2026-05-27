Columnistas

El detalle del artículo 85 que cambia el debate sobre el FEES

La convicción que primó desde 1981 fue que el financiamiento universitario no podía depender de la bondad o la estrechez fiscal de cada gobierno

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Por Miguel Gutiérrez Saxe
Estudiantes de la UCR marcharon desde Generales a la Rotonda de la Hispanidad, ida y vuelta.
El pasado 24 de abril, este grupo de manifestantes marchó, ida y vuelta, desde la Escuela de Estudios Generales hasta la rotonda de la Hispanidad, en protesta por el cero por ciento de aumento en el FEES que ofreció el anterior gobierno. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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