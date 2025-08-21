Columnistas

¿Dónde está la Fuerza Pública?

La Fuerza Pública tiene la misión fundamental de prevenir el delito. Sin embargo, las cifras de homicidios evidencian que la capacidad de este cuerpo policial, aquejado por grandes carencias, se ha quedado corta ante la ola de violencia que azota el país

EscucharEscuchar
Por Ronald Matute

Primero que nada, quiero empezar esta columna haciendo un reconocimiento sincero a la valiente y sacrificada labor que realiza la mayoría de oficiales de nuestra Fuerza Pública.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ViolenciaInseguridadTrumpHomicidiosCosta RicaSan José
Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.