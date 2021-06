El desempeño fiscal viene deteriorándose aceleradamente. El año pasado el gobierno enfrentó serios problemas de caja y, posiblemente, se compliquen más este año si no logramos ordenar la Hacienda pública. No lograremos evitar una crisis a corto plazo si no recortamos los disparadores del gasto y mejoramos la recaudación. La deuda se está volviendo inmanejable y no dejará de crecer mientras no acabemos con el déficit primario, que este año superará el 3,5 % del PIB. No obtendremos estabilidad con un déficit proyectado de un 7,1 % del PIB para este año si nos quedamos con los brazos cruzados.