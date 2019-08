Aun así, Alvarado tenía de su lado no solo la autoridad moral que le brinda ser el máximo representante de la mayoría de los costarricenses afectados por la huelga, sino también lo que los estadounidenses llaman el bully pulpit de la presidencia. Pero no echó mano de ninguno. ¿Por qué no hizo una cadena nacional para denunciar el chantaje criminal de los huelguistas? ¿Por qué Zapote no lanzó una campaña para señalar que lo que estaba en juego no era la privatización de la CCSS, sino los insostenibles privilegios en remuneraciones de la institución? ¿Por qué el presidente no visitó los hospitales y las clínicas paralizados para solidarizarse con los pacientes y exponerle al país el maltrato que estaban sufriendo a manos de los sindicalistas?