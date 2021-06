Pero la cosa no paró ahí. En el 2010, la Corte Plena volvió a la carga y ordenó la incorporación de este plus al salario base. Esto tuvo un efecto multiplicador sobre la remuneración final de esos 46 cargos porque los otros pluses salariales –dedicación exclusiva, anualidades, etc.– se calculan como porcentaje del sueldo base. Así, los magistrados acabaron aprobándose un aumento del 42 %, que para otros puestos fue hasta de un 65 %. Del 2009 al 2017, solo este plus le costó al fisco ¢2.071 millones.