Columnistas

Cuando el gobierno no paga, el mal ejemplo se vuelve política

En un sistema solidario, cada colón que no ingresa oportunamente presiona los servicios, posterga las inversiones, debilita las reservas y reduce la capacidad de respuesta sanitaria

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Por Juan José Romero Zúñiga
Fachadas de la CCSS y el Ministerio de Hacienda
Estamos ante un seguro cuya sostenibilidad depende de que quienes deben pagar lo hagan. Y entre esos obligados, el Estado no es un actor secundario: representa, en promedio, el 17,3% de los ingresos del Seguro de Salud durante 2015-2023. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan José Romero Zúñiga

Juan José Romero Zúñiga

Académico universitario con 30 años de experiencia en docencia, investigación y extensión. En la actualidad, es académico de tiempo completo en la Universidad Nacional (su alma máter), y en la Universidad de Costa Rica.

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