En telecomunicaciones, el ICE ha venido perdiendo peso por una estructura muy costosa y porque no estaba acostumbrado a la competencia. No es posible que pocos meses después de la apertura del mercado 500.000 clientes cambiaran de proveedor. Sobre los estados financieros, no se conoce nada, debido a que tiene limitado erróneamente el acceso a los datos, como si fuera un secreto de Estado, por lo que resulta difícil evaluar su desempeño.