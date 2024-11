Carta a la Constitución

Excelentísima señora Constitución Política de Costa Rica: ¡Hoy estás de cumple! Te escribo con café en mano, como buena tica, para celebrar los 75 años de orden y paz que le has dado a Costa Rica. ¡Sí, con lo bien que te ves, nadie diría que ya tenés 75!

Sin embargo, y perdoname por ser tan directa, a alguna gente le parece que estás envejecida y hasta que habría que eutanasiarte. Nunca faltan ocurrentes, pero así es la democracia: somos libres de decir lo que pensamos porque vos, precisamente vos, nos protegés y garantizás que las decisiones de la mayoría, no las ocurrencias, sean las que prevalezcan.

Es cierto que al amparo de tu marco normativo se han cometido algunos abusos y excesos, pero no nos equivoquemos, no es culpa tuya, sino de las personas de carne y hueso que a veces se aprovechan del libre albedrío del que gozamos en este vergel bello de aromas y flores.

Por ejemplo, no sos vos; es el aparato estatal el que necesita depilación láser y hasta liposucción; no son tus artículos, sino los partidos políticos los que requieren facelift, bótox, calcio y otros suplementos para ganar fuerza y credibilidad. No sos vos, sino decenas de leyes y reglamentos los que nos tienen fregados y medio paralizados.

Francamente, me parece que sobrellevás tu edad con decoro y consistencia. ¡Apenas si has requerido unos cuantos retoques a lo largo de estos tres cuartos de siglo! De hecho, mostrás la suficiente inteligencia y nobleza para actualizarte cuando ha sido necesario, e indudablemente necesitarás otras mejoras, pero tu esencia democrática liberal es imperecedera, y es de sabios no cambiar lo que funciona bien.

Al acercarse tu cumpleaños, reflexioné sobre por qué tengo tanto que agradecerte. Sos ejemplo de sabiduría. Me enorgullece que, a pesar de ser hija de los vencedores de una guerra civil, y a diferencia de otras colegas tuyas nacidas de las posguerras, supiste rescatar y robustecer los buenos legados del pasado.

Por ejemplo, preservaste la visionaria y fundamental reforma social gestada en la década anterior a tu promulgación; así, las garantías sociales sentaron las bases del desarrollo humano del país y nos trajeron cohesión y paz social.

Fuiste muy equilibrada al imponer al Estado la obligación de estimular y organizar la producción y, a la vez, ordenarle que procure un adecuado reparto de la riqueza. Consagraste la inviolabilidad de la propiedad privada y también la función social de la propiedad, todo con la debida certeza jurídica.

Gracias a vos, varias generaciones hemos vivido sin ejército. Te agradezco en el alma no tener que preocuparme por perder a un hijo o un nieto en una batalla. Esa sabia decisión nos permite invertir en salud y educación lo que otros países gastan en armas, pomposos desfiles, riesgosos ejercicios militares y guerras absurdas.

De hecho, te has preocupado tanto por el futuro de nuestra niñez y juventud que obligaste al Estado a garantizar educación gratuita desde el kínder hasta la secundaria. También comprendiste el valor supremo de la educación superior y la universidad pública, al asegurarlas para quienes no tengan los recursos. Le diste el máximo rango a la autonomía universitaria, con lo cual pusiste la reflexión, la investigación y el conocimiento al servicio de la sociedad, y certificaste la libertad de pensamiento, factor cardinal de la salud democrática.

Es encomiable que desde tu nacimiento crearas el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), motivo de envidia de muchos países y garantía de que nadie puede entorpecer la libertad del sufragio ni empañar su transparencia. Luego tuviste la sensatez de darle al TSE el mismo rango e independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo que le agregó independencia y fortaleza a esa egregia institución.

Nos vacunaste contra abusos de poder como los que se dan en países con presidencias demasiado fuertes, pues le otorgaste a la Asamblea Legislativa varios instrumentos de control político que no tenía antes de 1949; también creaste la Contraloría, que fiscaliza el uso de los fondos públicos y contribuye al control político y ciudadano.

Además, con la instauración del Servicio Civil acabaste con la vieja maña de quitar y poner funcionarios como premio o castigo político; esto permitió la estabilidad y profesionalización de la planilla del Estado.

Has mostrado un compromiso continuo con los derechos de las personas, independientemente de su raza, género, edad y diferentes capacidades. A finales de los 80, como las democracias más modernas, creaste la Sala IV para proteger la dignidad, las libertades y los derechos consagrados en tus artículos. Fuiste bastante pionera al amparar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¡Sos tan progre que declaraste a Costa Rica multiétnica y pluricultural!

Dejé para el final lo más importante. Me refiero al superpoder que le diste a la mitad de la población que durante siglos fue ninguneada. Diste a las mujeres el derecho a votar, a ser elegidas y a ejercer otro montón de libertades concomitantes.

Decime la verdad, ¿te diste cuenta de que estabas desencadenando la mayor revolución de la historia de Costa Rica? En estos 75 años no solo hemos votado, ¡también llegamos a la presidencia de los cuatro poderes de la República y de casi todas las instituciones autónomas, que por cierto también creaste vos!

Espero que hayás notado que la mayoría de nosotras te lo agradecemos acudiendo a las urnas, incluso en más cantidad que los hombres y participando en todos niveles de la política. Te cuento un dato que sé que te agradará: diversos estudios muestran que las mujeres tenemos mayor influencia que los hombres en la orientación política y las decisiones de voto de nuestros hijos.

Porfa, no te me pongás creída por todas las flores que te eché; la vanidad nunca es buena consejera. Con todo respeto te digo que no sos perfecta. Te convendría someterte a un par de operaciones de calado mediano, no de tipo estético, sino para fortalecer tu salud y la de nuestra democracia.

Sugiero que revisés el sistema electoral y el tamaño de la Asamblea Legislativa, por citar un par de reformas que servirían para fortalecer la representación política y la calidad de las políticas que se aprueban en Cuesta de Moras. Podrías crear la carrera parlamentaria, revisar el monto del financiamiento de las campañas electorales y reducir el cuórum para abrir las sesiones legislativas.

No he sido exhaustiva, pero no quiero extenderme, pues tenés por delante un día ocupado. Cierro esta felicitación agradeciéndote la estabilidad democrática que nos das, a pesar de varias crisis económicas, desastres naturales, una pandemia y los múltiples cambios en el país y el mundo durante este tiempo.

Con incondicional lealtad a Costa Rica sobrevivís sin perder el norte, a las personalidades variopintas, algunos exabruptos y distintas ideologías de 18 presidentes y 1 presidenta, y a los contrastantes modelos de desarrollo de sus gobiernos.

Precisamente por la buena madera de que estás hecha, seguís teniendo vigencia en una realidad cada día más volátil. Sos una leyenda viviente y uno de los principales motivos por los que me enorgullezco de ser tica.

Esta patria es maravillosa en gran parte gracias a vos, y espero que las futuras generaciones te sepan apreciar (sí, sé que estás pensando que para eso debemos mejorar la educación cívica en escuelas y colegios y elevar la calidad del debate público…, te juro que estoy haciendo lo que puedo en ese sentido).

Me despido deseándote una larga y vigorosa vida. ¡Salud, querida Constitución Política, y que vivan siempre el trabajo y la paz!

Abril Gordienko López es activista cívica.