Columnistas

Buenos empleos: el verdadero desafío económico de Costa Rica

El verdadero desarrollo ocurre cuando las personas tienen acceso a empleos productivos, estables y bien remunerados que les permitan construir una vida digna y formar parte de una clase media sólida

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Por Ricardo Monge González
Un empleado esperando una entrevista en el pasillo de la oficina. Un hombre busca trabajo. Candidato sentado en una silla con un currículum, ensayando respuestas a medida que crece la ansiedad. Concepto de contratación, desempleo
Hoy en Costa Rica, decenas de miles de jóvenes menos logran incorporarse al mercado laboral en comparación con el periodo anterior a la pandemia. (Shutterstock/Foto)







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Ricardo Monge González

Ricardo Monge González

Presidente de la Academia de Centroamérica.

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