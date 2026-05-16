Columnistas

Costa Rica tiene hoy menos desempleo... y menos empleo

Costa Rica nunca logró recuperar el nivel de empleo previo a la pandemia de covid-19. Y la tendencia reciente tampoco es positiva. El indicador lleva seis meses consecutivos cayendo

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Por Andrés Fernández Arauz

Costa Rica cerró los primeros meses de 2026 con una tasa de desempleo de 7,1%. A simple vista, parecería una buena noticia. Después de todo, durante la pandemia el desempleo llegó a niveles históricos (25%). Pero el problema del mercado laboral costarricense ya no está únicamente en cuántas personas buscan trabajo y no lo encuentran.








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Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

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