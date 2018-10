Ahora no puedo dejar de pensar en mí tía Carmen, quien hace más de un mes espera una cita en Medicina Nuclear del Hospital México para que le digan por qué sufre dolores tan fuertes en los huesos. No sé si es por la huelga, pero ahí sigue, en Atenas, pegada al teléfono, a la espera de una llamada. También viene a mi mente mi cuñada Lizbeth, quien necesita que la operen de un mioma uterino y aún no tienen claro cuál será su desenlace.