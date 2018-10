Puede que en el hospital donde trabajo me digan traidor o pendejo. Que no apoye la huelga, no significa que estoy a favor del plan fiscal, así como está, o que no me importe ganar menos. Lo que significa es que considero que la huelga genera un daño cuyas víctimas son las personas usuarias de los servicios de la salud. ¿Cómo va a favorecer a Costa Rica menos citas, menos cirugías, menos estudios realizados? ¿Cómo creer que sentándose en un auditorio o saliendo a las calles se es parte de una solución? ¿Cómo dejando de laborar vamos a salir de la crisis?