Para solucionar el grave problema de un número enorme de plazas en propiedad ocupadas por interinos, el ministro Mora firmó junto con el presidente un decreto ejecutivo para nombrar en propiedad a 15.000 funcionarios interinos. El ministro soluciona un problema de desorden legal, pero esta medida no contribuye a resolver el problema de la calidad de los docentes: las plazas no se abrirán a concurso y los interinos pasarán a las plazas sin garantía alguna de su idoneidad para el cargo. La situación actual en cuanto a la calidad de los docentes permanece exactamente igual con interinos o no.