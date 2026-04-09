Columnistas

A este ritmo, Costa Rica tendría un vehículo por habitante para esta fecha. ¿Y la política pública habrá movido un dedo?

A menos que el Estado haga una descomunal inversión, las calles se convertirán en parqueos. Se produce un ciclo de caos en el que la solución que encuentran las personas alimenta el problema

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Por Esteban Oviedo
Las presas de Alajuela San José
Las presas son cosa de todos los días en Costa Rica. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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