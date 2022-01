15 preguntas para decidir por quién votar

La indecisión campea en esta etapa de la campaña como en ninguna otra. Según la más reciente encuesta del CIEP-UCR, el 71% de la muestra manifestó su “intención” de votar, pero el 42,6% de ellos aún no saben por quién. Además, en ninguna de las divulgadas hasta ahora (desde las más dudosas hasta las más confiables), un candidato o candidata llega al 20% en la intención de voto. Y no olvidemos que incluso algunos decididos hoy pueden cambiar su preferencia mañana. Ya sucedió en el 2018, como documentó el Estado de la Nación. Para utilizar un concepto manoseado alrededor de la pandemia, la “nueva normalidad” es flujo y volatilidad.

Esta situación nos refiere a dos ámbitos clave. Uno es partidista: cómo captar a los indecisos y aumentar las posibilidades de llegar a la segunda vuelta, un asunto de estrategias. El otro es individual: cómo decidirnos si dudamos, un asunto de responsabilidad.

En esta última dimensión me centro para sugerir quince preguntas orientadoras. Las escribo en masculino genérico, pero se refieren a ellas y ellos y, por supuesto, las respuestas admiten grados:

1. ¿Cuenta el candidato con un equipo competente y experimentado? 2. ¿Tiene trayectoria en la función pública? 3. ¿Cuál ha sido el resultado de esta? 4. ¿Entiende que el éxito de gobernar no depende solo de la voluntad presidencial, sino de un sistema de vinculaciones y negociaciones plagado de tensiones y transacciones? 5. ¿Podría alcanzar una base legislativa razonable a partir de la cual negociar? 6. ¿Dice cómo podría hacer lo que propone? 7. ¿Entiende que gobernar implica priorizar y que no hay recursos para todo? 8. ¿Expresa sus ideas con claridad, señal de que las entiende? 9. ¿Sabe que Costa Rica no está sola en el mundo y tiene idea de qué pasa más allá sus fronteras? 10. ¿Proyecta una visión clara de país o se limita a sumar ideas sueltas? 11. ¿Demuestra sentido del bien general o corteja los intereses sectoriales? 12. ¿Es tolerante y respetuoso? 13. ¿Tiene cultura democrática? 14. ¿Está anclado en la realidad o atrapado en fantasías y dogmas? 15. ¿Me sentiría cómodo a su lado?

Quite o ponga las que quiera, pero trate de responderlas desde la razón, no las emociones. Quizá no sea enteramente posible; sin embargo, al menos, el ejercicio nos ayudará a decidir mejor. Eso espero.

