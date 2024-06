Urgencia en la CCSS

La máxima autoridad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) expresó con claridad que la gestión de las listas de espera continúa siendo un fracaso y que los pacientes están muriendo. Es difícil comprender cómo una situación tan grave, conocida por todos y sufrida por muchos a lo largo de los años, resulta marginal en las prioridades de las instituciones y los sectores sociales. Parece que nadie se da cuenta de que el tiempo se agotó y las soluciones no saldrán de la CCSS con sus administradores, inamovibles a lo largo de la crisis. Es necesario analizar que la autonomía de la institución no puede continuar como un cheque en blanco ni como un escudo para encubrir las responsabilidades internas. No debe aceptarse que los derechos fundamentales a la vida y la salud sean asuntos que cada individuo deba resolver por sí mismo, utilizando los medios a su alcance. No más discursos, parches ni dilaciones.

