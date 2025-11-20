Cartas

Un mal de nuestro tiempo

Detengamos la epidemia de la ‘vida ocupada’. Necesitamos más tiempo para nosotros y para entender el pasado en su contexto

Por Redacción de La Nación

Dos interesantes artículos ha publicado en La Nación la investigadora Betsy Martínez Montero. Uno, el 29 de agosto, titulado en la edición impresa “El ‘síndrome de la vida ocupada’ en la sociedad del cansancio”, y otro, este 16 de noviembre, del que me ocuparé posteriormente. El primero se inicia con la frase del filósofo Søren Kierkegaard: “La vida solo puede ser entendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante”. Explica que el síndrome es “un estado crónico de actividad y prisa, donde la persona se siente constantemente abrumada, con poco tiempo para todo, y experimenta una desconexión creciente con el presente”. Concluye sugiriendo “construir una productividad que nos permita gozar de la vida hacia adelante, en lugar de estar entendiéndola hacia atrás”.








