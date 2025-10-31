Cartas

¿Desde cuándo y por qué es prohibido ondear una bandera de Costa Rica en el aeropuerto Juan Santamaría?

Una encargada de Aeris nos hizo guardar la bandera blanco, azul y rojo que llevábamos para recibir con orgullo a una selección nacional que nos representó en los Juegos Centroamericanos en Guatemala

Por Redacción de La Nación

El 25 de octubre recibimos en el aeropuerto Juan Santamaría a una selección nacional deportiva que representó al país en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Orgullosamente, portaban su uniforme con los colores patrios y sus medallas, ganadas con mucha dedicación.








