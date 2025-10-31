¿Desde cuándo y por qué es prohibido ondear una bandera de Costa Rica en el aeropuerto Juan Santamaría?

El 25 de octubre recibimos en el aeropuerto Juan Santamaría a una selección nacional deportiva que representó al país en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Orgullosamente, portaban su uniforme con los colores patrios y sus medallas, ganadas con mucha dedicación.

Una encargada de Aeris nos indicó que es prohibido tener una bandera de Costa Rica en el aeropuerto y nos hizo guardarla. ¡Esto es una afrenta nacional! Ella no supo indicar en qué código, reglamento o ley dice que no se puede ondear la bandera de nuestro país en el aeropuerto para recibir a una selección nacional. Me imagino que si se trata del recibimiento de una selección de fútbol, sí lo permiten.

Esto merece atención. No vendamos la patria y menos el orgullo nacional. Vale la pena averiguar sobre esta ofensiva “norma”, pues aún vivimos en un país libre y soberano.

Ana Gómez Salas, Moravia

Falla persiste

Agradezco la respuesta de la señora Andrea Fauaz, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), respecto a las fallas reportadas en la aplicación de Identidad Digital Costarricense, en la que asegura que estas ya fueron subsanadas.

No obstante, me permito señalar que dicha afirmación es incorrecta. Se mantiene una falla evidente: la aplicación no actualiza la información del nuevo documento de identidad cuando un usuario realiza un cambio (por ejemplo, renovación, reposición o modificación de datos), por lo que se mantienen los datos de la cédula anterior.

Alexánder Chaves Solórzano, San Francisco de Heredia

No jugar con fuego

En 1890, llegó a la Presidencia de la República, precedido de todo un ambiente de esperanza, el señor José Joaquín Rodríguez. Sus seguidores lo presentaron como un dechado de virtudes, como el hombre que cambiaría todo lo que hicieron mal los gobiernos de los últimos 20 años. Los costarricenses que lo apoyaron pronto se dieron cuenta de que las cosas seguían como antes y, ante una oleada de críticas a su gobierno, este decidió suspender las garantías individuales.

En el libro Cartilla histórica de Costa Rica, de Ricardo Fernández Guardia, se dice: “A los once meses de gobierno, Rodríguez suspendió las garantías individuales con pretexto de una conspiración. El presidente aprovechó la coyuntura para encarcelar a varios periodistas y particulares que, por decreto de 1891, fueron condenados, junto con los supuestos revolucionarios, a penas de destierro y confinamiento. Uno de los periodistas interpuso un recurso de habeas corpus ante la Corte de Justicia, que mandó a ponerlo en libertad, pero el fallo no fue acatado por Rodríguez.

Este es el primer caso de violación de una sentencia de justicia por un gobernante de Costa Rica. No hemos sido tan puros en la conducción de la democracia; hemos cometido pecados, pero esta historia es para no repetirse. Mejor es no jugar con fuego, no usar términos que puedan crear confusión en los votantes y no creer que, por tener el poder, podemos desequilibrar el orden social e irrespetar la división de poderes.

José Ramón Guillén Solano, Cartago

