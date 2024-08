Tigo llama constantemente

Muy decepcionado, escribo esta carta a la columna para quejarme del acoso telefónico de la empresa Tigo. Solicité la cancelación de mi plan de internet después de mudarme a una ubicación donde ellos mismos me informaron que no ofrecen el servicio. He realizado las gestiones 1101161002, 1102839625 y 1103352708 por medio de WhatsApp; sin embargo, siguen llamándome y me amenazan con manchar mi crédito por no realizar pagos por un servicio que no me brindan desde hace unos tres meses. Solicito a Tigo de una vez por todas dar por finiquitado el contrato y, sobre todo, dejar de llamarme a diario.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌