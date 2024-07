Solidaridad y listas de espera

La crisis causada por las listas de espera debe mover a la reflexión ciudadana y a comprender que la solidaridad como principio de la seguridad social no es solo la obligación de financiar el sistema de salud. Esa solidaridad tiene otra dimensión que hemos dejado en el camino y que nos recuerda la Dra. Ana Rodríguez Allen en su documento “Ética y políticas de salud en Costa Rica”, publicado en la revista Praxis de la UNA del año 2010: “Ha ocurrido un cambio en la cultura costarricense y en la mentalidad de la ciudadanía, especialmente en los sectores medios, que en general han sustituido el principio de solidaridad social que los benefició en el pasado y en el que sustentaron la mayoría de sus logros personales y profesionales, y han adoptado la idea de que un bienestar como el suyo debe ser alcanzado ahora solo mediante el esfuerzo y las condiciones individuales, sin el concurso social”. Un poquito de reflexión no cuesta nada.

Jorge Herrera Fernández, Alajuela

Venta de medicamentos

Coincido con el artículo de Dennis Meléndez Howell, titulado “¿Bajar el precio de las medicinas?”. Varias instituciones, entre ellas la Fábrica de Licores y el Consejo Nacional de Producción, intentaron crear un Estado empresario, “se plantearon como medios para controlar precios abusivos y al final más bien terminaron aumentándolos”.

El proyecto de la CCSS, en vez de generar “recursos frescos”, más bien incrementaría el número de puestos administrativos y técnicos necesarios para operar y supervisar una amplia red logística, así como financiar nuevos espacios físicos, que incrementarían el presupuesto de la institución.

No es por medio de este proyecto que se reducirá el precio de las medicinas. La Asamblea Legislativa, el MEIC y en especial la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) están en deuda con la sociedad. Han obstaculizado la aprobación de la Ley 20838, que propone fijar un tope del 23% sobre el valor CIF de las importaciones.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Referéndum

¿Será posible que se incluya en el referéndum, que promueve el presidente con tanta insistencia, el cierre de la Sugeval, el Conassif y la Sugef? En nada contribuyen a la supervisión de los entes financieros, que tampoco contribuyen al desarrollo del país, y eso traería un gran ahorro al Ministerio de Hacienda al no tener que pagar altos salarios a los funcionarios de tales entidades. Quisiera como ciudadano adulto mayor afectado por la inoperancia de esas entidades ver qué piensa Chaves de lo que le propongo.

Jorge Delgado Murillo, San José

Casi dos años en taller

Desde el 28 de setiembre del 2022, el taller del Grupo Q no me ha dado respuesta sobre la fecha de entrega de mi vehículo. Solo alegan que los repuestos no se encuentran en el país. No es posible que pague un crédito y una póliza. Si uno compra un vehículo es para utilizarlo, no para que esté en el taller.

Óscar Franco González Barrantes, Heredia

Emparedado light de cocodrilo

Decía Ortega y Gasset que “nada que sea sustantivo ha sido regalado al hombre”. ¡Si viviera Ortega en nuestra época, caería de espaldas! Hoy enseñan a los niños y los jóvenes que el pensamiento es un “don humano”, cuando, en realidad, el pensamiento es el resultado de la laboriosa, evolutiva y peligrosa proeza de enfrentarnos con el mundo, con la crueldad objetiva de este. ¿O creerán los pedagogos que a mordiscos se puede comer un cocodrilo?

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

