Sin gota de agua

Hace más de un año, en la escuela Rincón Grande de Pavas y sus alrededores, nos quedamos sin agua desde la mañana hasta las 10 p. m. Sin embargo, a partir del lunes 26 de agosto, no hemos recibido ni una gota. Tenemos familias; necesitamos cocinar y bañarnos.

Jordy Salas Mena, Pavas

Planta Reventazón

La planta Reventazón no está en mantenimiento, como se ha dicho. La institución utiliza esa excusa para ocultar un problema grave: desde su inauguración, la presa presenta múltiples filtraciones de agua, tanto entre el vertedor de excedencias y la pared de roca natural como entre la presa de enrocado y el vertedor de concreto.

Si no se toman medidas correctivas, la presa corre el riesgo de desplomarse. Además, el costo adicional en combustibles debería ser asumido por el ICE, ya que desde hace años el nivel del agua solo alcanza la mitad de la capacidad de la represa, lo que ha provocado una disminución en la generación eléctrica. Los consumidores no debemos pagar los errores del ICE.

Max Sittenfeld Appel, Escazú

Confusión y cobros injustos

Soy uno de los afectados por la intervención de Coopeservidores. Desde el Departamento de Cobros me llamaban, enviaban correos y dejaban mensajes porque no había pagado la cuota. Les expliqué que debía hacerlo la aseguradora con cargo a mi póliza de desempleo, pero insisten en que van a manchar mi récord crediticio.

Para que no llamaran más, hice el abono y creí que la aseguradora me reembolsaría el dinero, pero no lo hará. ¿A quién debo recurrir para que resuelvan el problema?

Carlos Eduardo Umaña Araya, Calle Blancos

Peligro en vía

Frente al campus creativo de la Universidad Latina, la Municipalidad de Montes de Oca realizó trabajos en la acera. El problema es que dejaron expuesta la punta de un perlin, lo que ha causado que a los vehículos se les estallen las llantas. A mi auto se le reventó la llanta delantera y quedó inservible.

La Municipalidad alega que no es su responsabilidad, y mucho menos pagar la llanta. Denuncio esta situación antes de que alguna persona que se dirija hacia la parada de buses sufra un accidente.

Bernardo Madrigal Alfaro, Coronado

Pensionados de Jupema

Los pensionados de Jupema seguimos sin recibir un solo aumento por costo de vida desde el 2020. Meses atrás, la presidenta de la APSE manifestó que, gracias a la lucha emprendida por su sindicato, nos iban a pagar un retroactivo, como a los profesores activos. Seguimos a la espera. Jupema, por su parte, anunció también una revaloración de las pensiones, pero no pasó de ser una simple publicación. Hay dinero para otros, pero no para los pensionados del magisterio nacional.

Ricardo A. Bolaños Salas, Heredia

Transporte público

La ruta Sabana-Cementerio fue eliminada, y hasta ahora no ha habido ninguna empresa interesada en retomarla, a pesar de que es indispensable, especialmente para los estudiantes que asisten al Colegio Luis Dobles Segreda y para los residentes de la zona.

Para ir a la Municipalidad de San José o al supermercado en la avenida 10, quienes no tenemos vehículo debemos pagar un taxi o caminar hasta la CCSS para abordar los buses de las rutas Cementerio-Sabana o Estadio y bajarnos en el parque de Mata Redonda. ¿Cuándo pondrá el Consejo de Transporte Público (CTP) atención a esta necesidad?

Rafael Zamora Bonilla, barrio México

Respuesta del Banco Nacional

Entendemos la preocupación de doña Carmen Rojas (29/8/24). La migración al token digital es necesaria para brindar un servicio ágil y moderno. No obstante, aquellos clientes que por diversas razones no puedan instalar la app, tienen la opción de acudir a nuestras oficinas para seguir usando un token físico.

María Brenes Quesada, directora de Relaciones Institucionales del BN

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

