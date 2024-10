Salvemos al país

Crecí en un hogar disfuncional, donde reinaba un ambiente ambivalente, lo cual afectó mi niñez y luego mi adolescencia. He vuelto a experimentar los mismos sentimientos por la forma en que el capitán de nuestro barco nos está llevando a unas olas que nos conducen hasta la cresta para luego dejarnos caer. Creo que para gobernar, ya sea como presidente, diputado, ministro, etc., hay que tener voluntad, sobre todo para escuchar. Oír a las minorías no es sinónimo de que tengan razón. Pongámonos la mano en el corazón por Costa Rica, como lo escuchamos hasta el cansancio cuando los candidatos ofrecen el oro y el moro. Pongámonos la camiseta y trabajemos unidos para que nuestro barco no se hunda.

