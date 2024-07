Robo de computadora en parqueo de supermercado

El 17 de abril fui víctima de un robo dentro de mi vehículo en el parqueo del Maxipali en Lagunilla, Heredia, donde sustrajeron mi maletín con la computadora, a pesar de que cuentan con cámaras y oficial de seguridad. Seguí el protocolo: llamado al gerente, informe del proveedor de seguridad, informe de la aseguradora y denuncia ante el OIJ. Hice el reclamo formal (reporte 2891244) con una gran cantidad de pruebas para que me paguen los costos, pero han transcurrido tres meses, he enviado 11 correos y no resuelven. Solo en 5 ocasiones me han respondido que lo enviaron a la unidad encargada, pero desde hace un mes dejaron de contestarme los correos. Es el colmo que una cadena de supermercados millonaria no se haga cargo de los daños de los que son responsables, a pesar de que estamos amparados por la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y que tengo varias décadas de ser su cliente.

