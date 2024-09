Rebaño presidencial

Decía el Dr. Daniel Goleman, padre de la inteligencia emocional y profesor del MIT y de Harvard, en su libro La psicología del autoengaño, que una de las grandes debilidades que un líder debe evitar es integrar un equipo de trabajo de lacayos, ya que esto produce lo que él define como un dañino pensamiento grupal, donde no hay autocrítica, ya que ningún miembro del equipo de trabajo, por temor a perder el favor del líder, tiene el carácter para contradecirlo, aun sabiendo que está equivocado. Por razones obvias, esto constituye un peligro para la estabilidad democrática, y queda simbólicamente ratificado con el aplauso al unísono del gabinete, inducido por el presidente Chaves en la Casa Presidencial.

Miguel Gutiérrez Rodríguez, Heredia

Vigilantes

La ministra Laura Fernández omitió mencionar que vivimos en un país democrático, con clara división de poderes, que constituye un sistema de pesos y contrapesos, y no una tiranía. Estamos ante una grave amenaza: ¡Salimos en el New York Times!, no precisamente por ser el país más feliz del mundo, sino por estar a la vanguardia del narcotráfico. Por otro lado, se subasta nuestra emblemática CCSS a intereses ajenos, mientras Rodrigo Chaves sigue incitando el odio entre sus ilusos simpatizantes. Creo que el pueblo, como dijo la ministra, debe estar vigilante, pero no de nuestras instituciones democráticas, sino de tanto farsante, mentiroso y, al parecer, también corrupto, que se ha entronizado, como una metástasis, en las altas jerarquías del gobierno.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Planta Reventazón

El ICE no ha querido decir la verdad sobre lo que sucede en la planta Reventazón, detenida desde junio para un presunto mantenimiento. La presa tiene problemas, lo que impide llenar el embalse y producir energía limpia. Si se repara, no habrá necesidad de otra megaplanta térmica en Limón. Los costos debidos a la quema de energía fósil debe asumirlos el ICE por no tener en operación la planta Reventazón, la más grande del país.

Max Sittenfeld Appel, Escazú

Parque Lorne Ross

Me parece totalmente inaceptable, insensato y descabellado el planteamiento de la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo de crear un parque en Santa Ana similar al de su ciudad natal, Lima, Perú, que no aporta ningún beneficio, en lugar de apoyar el proyecto de ley para la creación del Parque Natural Lorne Ross, que protege numerosas especies de flora y fauna. Costa Rica se ha destacado por la protección de la naturaleza, a diferencia de otros países, donde se disminuyen los esfuerzos de conservación.

Randall Campos Villalobos, Heredia

Agradecimiento

En el Hospital de Especies Menores de la Universidad Nacional (UNA), el equipo médico hizo todo lo humanamente posible por salvar a mi perrita, Garrapatuda, que a sus 15 años de vida enfermó gravemente. Dayana, los doctores Jiménez y Montero, y un equipo cuyos nombres no conozco en detalle la trataron con profesionalismo, amor, respeto y empatía durante los cuatro días que estuvo internada allí. Ahora, mi perrita descansa en paz bajo la veranera de nuestro jardín, pero no quería cerrar este capítulo sin agradecer en nombre de toda mi familia a este gran hospital y a su equipo humano.

Ángela Ávalos Rodríguez, Tibás

