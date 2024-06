Racionamientos de agua se mantienen aunque esté lloviendo

¿Hasta cuándo el racionamiento de agua? Quisiera una explicación de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y de su terrible gestión para solucionar el problema hídrico. Vivo en San Rafael de Montes de Oca y nunca habíamos sufrido cortes. En el verano empezaron a racionar el agua y se mantiene el plan hasta este momento, pese a la cantidad de lluvia que ha caído.

María Marta Tanco Chamberlain, Montes de Oca

Tarjetas de crédito

Desde que Credomatic se instaló en nuestro país, hemos sido clientes fieles y estamos muy satisfechos con los beneficios y servicios, pero no hemos recibido unas tarjetas que quedaron de enviarnos el 23 de mayo. ¿Cuándo van a enviarlas?

Miriam Ramírez López, Alajuela

Corte de luz

El jueves 13 de junio me cortaron la corriente de uno de los cuatro medidores que tengo en mi casa en Santa Ana, por un monto de apenas ¢2.218. Seguramente el Banco Nacional no lo registró por error, ya que todo está en el sistema PAR. Si el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) me aclara qué pasó, me sentiré muy agradecido.

Luis Gerardo Rojas Rojas, Santa Ana

Violación de derechos humanos en Venezuela

El órgano legislativo de la capital de Argentina declaró a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, persona no grata, debido a las graves violaciones a los derechos humanos contra los ciudadanos venezolanos. Ojalá los gobiernos elegidos democráticamente aislen a los países dominados por dictadores, déspotas y absolutistas.

En las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, los organismos internacionales deben estar vigilantes del proceso para que no ocurra otro fraude, como suele suceder cuando se tiene el control de todos los poderes y se les puede manipular.

Eddie Bustos Contreras, Montes de Oca

No es una broma

Todo empezó como una broma: de la señora de Purral pasó a la felina ley jaguar. Ahora, con expresiones de los 70 y 80, tales como “sabe qué” y “suave un toque”, el presidente usa un lenguaje soez para deslegitimar 75 años de vida constitucional, porque, según su magnánima opinión, después de estar fuera del país durante casi tres décadas, somos una “dictadura perfecta”. Un discurso antisistema imposible en una dictadura, pero que gracias a nuestra perfectible democracia debemos tolerar de nuestro presidente. Ya no es broma, cuidado con el aprendiz de dictador.

William Murillo Montero, Heredia

Coopeservidores

¿Podrían quienes afronten grandes pérdidas por lo sucedido en Coopeservidores demandar a la Sugef, que sabía meses antes de la intervención sobre las irregularidades y dejó que gente de buena fe siguiera invirtiendo en la cooperativa?

Milton Arias Castrillo, Desamparados

Martirio en la CCSS

Muchos costarricenses quizá han pasado por lo mismo. El día de la cita que les ha costado conseguir no logran llegar a tiempo a causa de un accidente en la carretera, reparaciones u otros inconvenientes.

Por el retraso de 15 o 20 minutos, les cancelan la cita. No importa si son razones válidas, sencillamente rechazan al paciente. Los pagos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deberían ser opcionales, por si uno desea hacer un ahorro y ser atendido en la consulta privada.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

