Recibí un mensaje por correo electrónico para la renovación de mi tarjeta de débito del Banco Nacional, cuya fecha de vencimiento es el 12 de diciembre. Respondí con los datos solicitados. Para mi sorpresa, el lunes no pude usarla. Servicio al Cliente aduce que, al realizar la solicitud de renovación, se cancela automáticamente la tarjeta anterior, a pesar de que el trámite le toma al Banco Nacional entre 5 y 7 días. Me pregunto si les parece lógico. ¿Qué se supone que haga sin la tarjeta? Más de 20 años de ser cliente y así me tratan.

Elizabeth Abraham Sandí, Zapote

Agradecimiento

En nombre de Felipe Marín, la familia Marín Cambronero agradece a la Municipalidad de Escazú el curso sobre habilidades blandas para personas con necesidades especiales, ya que las prepara para una pasantía en compañías en Escazú, les da seguimiento semana tras semana, les explica en qué necesitan mejorar y quienes imparten las lecciones están muy calificados.

La felicitación es extensiva al Departamento de Operaciones de la Ucimed, que supo cómo tratar y enseñar a nuestro hijo y, sobre todo, hacerle sentir útil para que pudiera desenvolverse y entender su discapacidad.

Ana Lorena Cambronero Ramírez, Escazú

Quejo por carne

Cuatro miembros de mi familia enfermamos tras ingerir posta de cerdo comprada en el Más x Menos de Sabanilla de Montes de Oca. Es increíble que quienes manipulan esos alimentos no tengan el mínimo cuidado, y es inaceptable que esto nos haya sucedido.

Pablo González González, San Rafael de Montes de Oca

Eliminación de canal Antena Tres

Un programa que empecé a ver en febrero en el canal español Antena 3 (410) no pude terminar de verlo porque ya no forma parte de mi contrato. La respuesta de Tigo es que, desde enero, todos los canales que empiezan con la numeración 400 fueron eliminados. Les expliqué que el domingo 3 de noviembre vi programas en ese canal, pero insisten en que no están en mi contrato. Me gustaría que Tigo me explique por qué, de un día para otro, eliminan los canales sin aviso oportuno, al cual creo tener derecho.

Ana Lucía Villegas, Montes de Oca

Datos sensibles

Hace unas semanas, hice un comentario referente al patrimonio de la Escuela Normal y del Liceo de Heredia. Espero que se tomen el asunto en serio, porque son bienes de gran valor histórico los que fueron arrasados por inescrupulosos hace unas décadas. No solo la vajilla inglesa, las fotografías de ilustres directores, la colección de mineralogía, libros valiosos de la biblioteca y otros objetos de gran valor. Ahora resulta que publicaron las firmas de los profesores tomadas de las actas de aplazados, entre ellas la de mi padre. ¿Cómo llegaron a manos de un particular documentos confidenciales que pertenecen a los archivos del Liceo de Heredia de los años 50? Ojalá devuelvan, aunque sea de forma anónima, lo sustraído. El Ministerio de Cultura debería intervenir.

Ana Isabel Vallejo Fuentes, Heredia

Problema con Correos

Trato de apoyar lo nacional, pero cuando el personal no está capacitado o no tiene sentido común y se limita a enviar machotes como respuestas, no queda otra que buscar opciones privadas. Envié la captura de pantalla con número de orden, nombre, foto, cantidad y monto de la compra del artículo, y Box Correos sigue enviándome el machote que dice “la factura no concuerda” sin explicación. ¿En qué no concuerda?

Henry Vinicio Valerio Madriz, Atenas

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.